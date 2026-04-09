Мошенничество с квартирой академика Шалимова в Киеве: как присвоили жилье стоимостью 4,8 млн грн

Оболонская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении мужчине, незаконно оформившему право собственности на квартиру на Оболони. В этом жилье раньше проживал академик Александр Шалимов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

Жилье было предоставлено врачу городскими властями. После смерти академика в квартире жила его жена, а потом ее родственница. Официальное право собственности на объект оформлено не было. Злоумышленники использовали эту ситуацию и подделали документы о якобы инвестировании средств в строительство квартиры в 2005 году.

Летом 2024 г. на основании этих бумаг частный нотариус зарегистрировал право собственности на подозреваемого. На следующий день мужчина продал недвижимость. Впоследствии новый собственник перепродал жилье юридическому лицу.

По данным экспертизы, стоимость квартиры составляет более 4,8 млн грн. Это имущество должно было перейти в собственность территориального общества города. На жилье наложен арест.

По постановлению следователя судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминируют подлог документов, мошенничества в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Справочно

Александр Шалимов – выдающийся хирург, один из основателей украинской хирургической школы и Института клинической и экспериментальной хирургии (ныне – Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова). Он первым в Украине провел операции по пересадке поджелудочной железы и части печени.

Он провел около 40 000 операций и стал первым врачом в Украине, осуществившим пересадку поджелудочной железы больному диабетом. Автор более 830 научных работ и 112 изобретений, создал в Украине два научно-исследовательских института - в Харькове и Киеве. Заслуженный деятель науки УССР, депутат Верховного Совета УССР 6–10 созывов, Герой Украины.

Ранее сообщалось, что полиция Киева и СБУ расследуют мошенническую схему, по которой экспредседатель банка "Аркада" и застройщик присвоили более 110 млн грн, выделенных на строительство жилого комплекса в столице.