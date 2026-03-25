Бывший топ-менеджер Google возглавит BBC после скандала с речью Трампа

Корпорация BBC официально назначила бывшего топ-менеджера Google Мэтта Бриттина на должность нового генерального директора.

Он заменит ушедшего в отставку прошлого года после скандала с манипулятивным редактированием речи президента США Дональда Трампа Тима Дэйви.

Председатель правления BBC Самир Шах отметил необходимость глубоких изменений в структуре вещателя, отметив, что Бриттин является именно тем человеком, который способен обеспечить трансформацию компании в условиях беспрецедентных вызовов.

Назначение нового руководителя производится на фоне судебного иска от Дональда Трампа на сумму 10 миллиардов долларов.

Американский лидер обвиняет британского вещателя в клевете из-за монтажа кадров его выступления 6 января 2021 года.

Кроме юридического давления, BBC сталкивается со стремительным падением охватов среди молодежи, которая все чаще выбирает цифровые платформы и стриминговые сервисы вместо традиционного телевидения.

Стратегические цели нового руководителя

Мэтт Бриттин, присоединившийся к Google еще в 2007 году и длительное время возглавлявший регион EMEA, официально приступит к исполнению обязанностей 18 мая.

Его должность объединяет функции главного исполнительного директора и главного редактора, что дает ему полный контроль над редакционной, творческой и операционной деятельностью корпорации.

В своем заявлении Бриттин подчеркнул, что BBC нуждается в новой энергии, чтобы оставаться актуальной и сохранять доверие зрителей в современном медиаландшафте.

Финансирование и политическое давление

Одной из самых сложных задач для нового директора станет согласование модели финансирования BBC после 2027 года, когда истечет срок действия нынешней Королевской хартии.

В настоящее время рассматриваются варианты перехода на подписку, введение рекламы или реформирование действующего лицензионного сбора.

Параллельно с этим Бриттину придется защищать репутацию вещателя по поводу беспристрастности, которая в последнее время подвергается жесткой критике со стороны различных политических сил Великобритании.

