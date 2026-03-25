Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бывший топ-менеджер Google возглавит BBC после скандала с речью Трампа

BBC
BBC меняет руководство / Depositphotos

Корпорация BBC официально назначила бывшего топ-менеджера Google Мэтта Бриттина на должность нового генерального директора.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Он заменит ушедшего в отставку прошлого года после скандала с манипулятивным редактированием речи президента США Дональда Трампа Тима Дэйви.

Председатель правления BBC Самир Шах отметил необходимость глубоких изменений в структуре вещателя, отметив, что Бриттин является именно тем человеком, который способен обеспечить трансформацию компании в условиях беспрецедентных вызовов.

Назначение нового руководителя производится на фоне судебного иска от Дональда Трампа на сумму 10 миллиардов долларов.

Американский лидер обвиняет британского вещателя в клевете из-за монтажа кадров его выступления 6 января 2021 года.

Кроме юридического давления, BBC сталкивается со стремительным падением охватов среди молодежи, которая все чаще выбирает цифровые платформы и стриминговые сервисы вместо традиционного телевидения.

Стратегические цели нового руководителя

Мэтт Бриттин, присоединившийся к Google еще в 2007 году и длительное время возглавлявший регион EMEA, официально приступит к исполнению обязанностей 18 мая.

Его должность объединяет функции главного исполнительного директора и главного редактора, что дает ему полный контроль над редакционной, творческой и операционной деятельностью корпорации.

В своем заявлении Бриттин подчеркнул, что BBC нуждается в новой энергии, чтобы оставаться актуальной и сохранять доверие зрителей в современном медиаландшафте.

Финансирование и политическое давление

Одной из самых сложных задач для нового директора станет согласование модели финансирования BBC после 2027 года, когда истечет срок действия нынешней Королевской хартии.

В настоящее время рассматриваются варианты перехода на подписку, введение рекламы или реформирование действующего лицензионного сбора.

Параллельно с этим Бриттину придется защищать репутацию вещателя по поводу беспристрастности, которая в последнее время подвергается жесткой критике со стороны различных политических сил Великобритании.

Напомним, также Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на Гарвардский университет с требованием взыскать миллиард долларов за якобы неспособность защитить еврейских и израильских студентов.

Автор:
Татьяна Бессараб