Колишній топменеджер Google очолить BBC після скандалу з промовою Трампа

Корпорація BBC офіційно призначила колишнього топменеджера Google Метта Бріттіна на посаду нового генерального директора.

Як інформує Reuters.

Він замінить Тіма Дейві, який пішов у відставку минулого року після скандалу з маніпулятивним редагуванням промови президента США Дональда Трампа.

Голова правління BBC Самір Шах наголосив на необхідності глибоких змін у структурі мовника, зазначивши, що Бріттін є саме тією людиною, яка здатна забезпечити трансформацію компанії в умовах безпрецедентних викликів.

Призначення нового керівника відбувається на тлі судового позову від Дональда Трампа на суму 10 мільярдів доларів.

Американський лідер звинувачує британського мовника у наклепі через монтаж кадрів його виступу 6 січня 2021 року.

Окрім юридичного тиску, BBC стикається зі стрімким падінням охоплень серед молоді, яка дедалі частіше обирає цифрові платформи та стрімінгові сервіси замість традиційного телебачення.

Стратегічні цілі нового очільника

Метт Бріттін, який приєднався до Google ще у 2007 році та тривалий час очолював регіон EMEA, офіційно приступить до виконання обов’язків 18 травня.

Його посада поєднує функції головного виконавчого директора та головного редактора, що надає йому повний контроль над редакційною, творчою та операційною діяльністю корпорації.

У своїй заяві Бріттін підкреслив, що BBC потребує нової енергії, щоб залишатися актуальною та зберігати довіру глядачів у сучасному медіаландшафті.

Фінансування та політичний тиск

Одним із найскладніших завдань для нового директора стане узгодження моделі фінансування BBC після 2027 року, коли закінчиться термін дії поточної Королівської хартії.

Наразі розглядаються варіанти переходу на передплату, запровадження реклами або реформування чинного ліцензійного збору.

Паралельно з цим Бріттіну доведеться захищати репутацію мовника щодо неупередженості, яка останнім часом піддається жорсткій критиці з боку різних політичних сил Великої Британії.

Нагадаємо, також Адміністрація президента США Дональда Трампа подала до суду на Гарвардський університет із вимогою стягнути мільярд доларів за нібито нездатність захистити єврейських та ізраїльських студентів.