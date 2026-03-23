Трамп подав позов проти Гарвардського університету на мільярд доларів: у чому причина

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала до суду на Гарвардський університет із вимогою стягнути мільярд доларів за нібито нездатність захистити єврейських та ізраїльських студентів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У позові, поданому до Федерального суду Бостона, Міністерство юстиції США заявило, що Гарвард залишається "навмисно байдужим" до переслідувань єврейських та ізраїльських студентів і навмисно відмовляється виконувати правила університету, коли жертвами є євреї або ізраїльтяни.

У позові стверджується, що єврейську та ізраїльську громаду Гарварду навмисно виключали та фактично позбавляли рівного доступу до освітніх можливостей.

В університеті своєю чергою заявили, що піклуються про членів єврейської та ізраїльської громади.

"Гарвард залишається відданим забезпеченню їхньої підтримки, поваги та можливості процвітати в нашому кампусі. Зусилля Гарварду демонструють повну протилежність навмисній байдужості", — сказав речник освітноього закладу.

Він назвав позов "ще одним приводом та помстою адміністрації Трампа за відмову передати контроль над Гарвардом федеральному уряду".

Конфлікт між Гарвардом і Трампом

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Після цього Білий дім позбавив навчальний заклад частини грантового фінансування ще на 450 мільйонів доларів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

Також адміністрація Білого дому посилює тиск на провідні університети США, зокрема Гарвард і Колумбійський, через нібито порушення антидискримінаційного законодавства та недостатню боротьбу з антисемітизмом.

Автор:
Світлана Манько