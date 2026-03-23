Трамп подал иск против Гарвардского университета на миллиард долларов: в чем причина

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на Гарвардский университет с требованием взыскать миллиард долларов за якобы неспособность защитить еврейских и израильских студентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В иске, поданном в Федеральный суд Бостона, Министерство юстиции США заявило, что Гарвард остается "намеренно безразличным" к преследованиям еврейских и израильских студентов и намеренно отказывается выполнять правила университета, когда жертвами являются евреи или израильтяне.

В иске утверждается, что еврейское и израильское общество Гарварда специально исключали и фактически лишали равного доступа к образовательным возможностям.

В университете в свою очередь заявили, что заботятся о членах еврейской и израильской общины.

"Гарвард остается преданным обеспечению их поддержки, уважения и возможности процветать в нашем кампусе. Усилия Гарварда демонстрируют полную противоположность умышленному безразличию", - сказал представитель образовательного учреждения.

Он назвал иск "еще одним поводом и местью администрации Трампа за отказ передать контроль над Гарвардом федеральному правительству".

Конфликт между Гарвардом и Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза 2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

Также администрация Белого дома усиливает давление на ведущие университеты США, в частности Гарвард и Колумбийский, из-за якобы нарушений антидискриминационного законодательства и недостаточной борьбы с антисемитизмом.