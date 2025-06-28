Бывший заместитель мэра Харькова подозревается в присвоении 5,4 млн грн на фортификационных работах

Бывший заместитель городского головы Харькова подозревается в организации преступной схемы по хищению бюджетных средств, предназначенных на обустройство фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона объявила о подозрении пяти участникам преступной организации, возглавляемой Руденко. В состав группы входили два руководителя предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

Следствие установило, что подозреваемые закупали оборудование для фортификационных сооружений по завышенным ценам — более чем на 30% выше рыночных. В результате махинаций государству был нанесен ущерб на сумму 5,4 млн грн.

По версии следствия, схему организовал сам экс-заммэра, который вместе с директором подрядной фирмы привлек к схеме предприятие-прокладку и двух ФЛП. Все пятеро были задержаны. Прокуратура уже подала ходатайство в суд о содержании под стражей без определения залога.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, изъявших финансовую документацию, компьютерную технику и другие доказательства.

Всем участникам инкриминируют создание и участие в преступной организации, хищение бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также служебный подлог. Организатору объявлено подозрение по статьям 255, 191 и 366 Уголовного кодекса Украины. Его исполнителям — по тем же статьям, с учетом уровня участия.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Руденко, занимавшем пост заместителя городского головы Харькова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на протяжении 2015-2024 годов.

Добавим, аналитики Бюро экономической безопасности установили, что более 60% барьерных рубежей типа "Егоза", производимых в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы, продаются на предприятия-посредники. Это привело к бюджетным потерям в размере около 300 млн грн с начала года.