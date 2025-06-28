Колишнього заступника мера Харкова підозрюють у привласненні 5,4 млн грн на фортифікаційних роботах

Колишнього заступника міського голови Харкова підозрюють в організації злочинної схеми із розкрадання бюджетних коштів, призначених на облаштування фортифікаційних споруд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону оголосила про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, очолюваної Руденком. До складу групи входили двоє керівників підприємств і двоє фізичних осіб-підприємців.

Слідство встановило, що підозрювані закуповували обладнання для фортифікаційних споруд за завищеними цінами — на понад 30% вище ринкових. Унаслідок махінацій державі було завдано збитків на суму 5,4 млн грн.

За версією слідства, схему організував сам ексзаступник мера, який разом із директором підрядної фірми залучив до схеми підприємство-прокладку та двох ФОПів. Усі п’ятеро були затримані. Прокуратура вже подала клопотання до суду про тримання під вартою без визначення застави.

Правоохоронці провели низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучили фінансову документацію, комп’ютерну техніку та інші докази.

Усім учасникам інкримінують створення й участь у злочинній організації, розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також службове підроблення. Організатору оголошено підозру за статтями 255, 191 і 366 Кримінального кодексу України. Його виконавцям — за тими ж статтями, з урахуванням рівня участі.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Руденка, який обіймав посаду заступника міського голови Харкова з питань житлово-комунального господарства упродовж 2015-2024 років.

Додамо, аналітики Бюро економічної безпеки встановили, що більше 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, продаються на підприємства-посередники. Це спричинило бюджетні втрати у розмірі близько 300 млн грн з початку року.