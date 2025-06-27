Будівництво оборонних споруд: понад 50% фортифікаційних робіт на 2025 рік вже виконано

Станом на середину 2025 року в Україні виконано понад 50% обсягів робіт з будівництва фортифікацій, запланованих на цей рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова.

Фортифікаційне будівництво

За його словами, у 2024 році, на напрямках, де будівництвом займалися військові частини, було реалізовано від 96% до майже 100% усіх поставлених завдань. Поточні роботи в 2025 році ведуться активними темпами й уже перевищили половину запланованого обсягу.

Будівництво оборонних споруд здійснюється підрозділами Сил оборони України відповідно до рішень Генерального штабу ЗСУ та на основі пропозицій оперативно-тактичних угруповань і загальновійськових підрозділів. Саме вони у подальшому забезпечуватимуть оборону на зведених позиціях.

Нагадаємо, уряд уже спрямував майже 1 трлн грн на оборону у 2025 році й пропонує збільшити витрати ще на 412 млрд грн — для армії, безпеки, та оборонних технологій.