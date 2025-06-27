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Строительство оборонных сооружений: более 50% фортификационных работ на 2025 год уже выполнено

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года

По состоянию на середину 2025 г. в Украине выполнено более 50% объемов работ по строительству фортификаций, запланированных на этот год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра обороны Рустема Умерова.

Фортификационное строительство

По его словам, в 2024 году, на направлениях, где строительством занимались воинские части, было реализовано от 96% до 100% всех поставленных задач. Текущие работы в 2025 году ведутся активными темпами и уже превысили половину запланированного объема.

Строительство оборонных сооружений осуществляется подразделениями сил обороны Украины в соответствии с решениями Генерального штаба ВСУ и на основе предложений оперативно-тактических группировок и общевойсковых подразделений. Именно они будут в дальнейшем обеспечивать оборону на сводных позициях.

Напомним, правительство уже направило почти 1 трлн грн на оборону в 2025 году и предлагает увеличить расходы еще на 412 млрд грн — для армии, безопасности и оборонных технологий.

Автор:
Ольга Опенько