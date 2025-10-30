Canva представила значительное обновление: запустила собственную модель дизайна и добавила новые функции ИИ

Платформа графического дизайна Canva 30 октября представила значительное обновление, изменяющее подход к дизайну на основе искусственного интеллекта. Сегодня была запущена собственная базовая модель, обученная на собственных элементах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ТechСrunch.

В отличие от инструментов, создающих "плоские" изображения, новая модель генерирует полноценные дизайны с редактируемыми слоями и объектами. Эта технология, которую в компании называют Omni, работает с разными форматами: от публикаций в социальных сетях и презентаций до вебсайтов.

"Мы начали с создания плоских изображений с помощью диффузионных моделей. Модели Omni пошли дальше, и теперь вы можете редактировать эти плоские изображения с большим изяществом с помощью подсказок", - рассказал руководитель продукта Роберт Кавальски.

Теперь ИИ создает более совершенный и готовый к итерациям результат.

Обновление функций ИИ

Платформа расширила возможности своего помощника Canva AI, сделав его доступным на всех экранах. Теперь пользователи могут:

использовать бота в комментариях для совместной работы и получения предложений по тексту или медиафайлов;

генерировать 3D-объекты и копировать художественный стиль дизайна с помощью ИИ;

создавать виджеты из данных, хранящихся в электронных таблицах, используя собственный инструмент кодирования.

Маркетинговая платформа Canva Grow

После покупки компании MagicBrief (аналитика рекламы), Canva запустила полноценную маркетинговую платформу Canva Grow. Она использует искусственный интеллект как для создания рекламных ресурсов, так и аналитики. Платформа также позволяет маркетологам непосредственно публиковать созданную рекламу на платформах, таких как Meta.

Кроме ИИ-функций, Canva представила новые продукты: инструмент для создания форм (как альтернатива Google Forms) и дизайн электронных писем для создания шаблонов и макетов, соответствующих эстетике бренда.

Напомним, почти три года назад Canva запустила функцию преобразования текста в изображение на основе искусственного интеллекта.