Canva представила значне оновлення: запустила власну модель дизайну та додала нові функції ШІ

Платформа графічного дизайну Canva 30 жовтня представила значне оновлення, яке змінює підхід до дизайну на основі штучного інтелекту. Сьогодні було запущено власну базову модель, навчену на власних елементах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ТechСrunch.

На відміну від інструментів, що створюють "плоскі" зображення, нова модель генерує повноцінні дизайни з редагованими шарами та об'єктами. Ця технологія, яку в компанії називають Omni, працює з різними форматами: від публікацій у соціальних мережах та презентацій до вебсайтів.

" Ми почали зі створення плоских зображень за допомогою дифузійних моделей. Моделі Omni пішли далі, і тепер ви можете редагувати ці плоскі зображення з великою витонченістю за допомогою підказок", — розповів керівник продукту Роберт Кавальскі.

Тепер ШІ створює більш досконалий і готовий до ітерацій результат.

Оновлення функцій ШІ

Платформа розширила можливості свого помічника Canva AI, зробивши його доступним на всіх екранах. Тепер користувачі можуть:

використовувати бота в коментарях для спільної роботи та отримання пропозицій щодо тексту чи медіафайлів;

генерувати 3D-об’єкти та копіювати художній стиль дизайну за допомогою ШІ;

створювати віджети з даних, що зберігаються в електронних таблицях, використовуючи власний інструмент кодування.

Маркетингова платформа Canva Grow

Після придбання компанії MagicBrief (аналітика реклами), Canva запустила повноцінну маркетингову платформу Canva Grow. Вона використовує штучний інтелект як для створення рекламних ресурсів, так і для аналітики. Платформа також дозволяє маркетологам безпосередньо публікувати створену рекламу на платформах, як-от Meta.

Крім ШІ-функцій, Canva представила нові продукти: інструмент для створення форм (як альтернатива Google Forms) та дизайн електронних листів для створення шаблонів та макетів, що відповідають естетиці бренду.

Нагадаємо, майже три роки тому Canva запустила функцію перетворення тексту в зображення на основі штучного інтелекту.