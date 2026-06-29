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Часть сервисов Ощадбанка работает с перебоями: в банке назвали причину

Часть сервисов Сбербанка работает с перебоями
Часть сервисов Сбербанка работает с перебоями

Ощадбанк предупредил клиентов о возможных временных перебоях в работе отдельных сервисов из-за аномальной жары и нестабильной работы систем энергоснабжения. В банке ожидается полностью возобновление стабильной работы сервисов до конца дня 29 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

В финучреждении объяснили, что из-за высоких температур воздуха и проблем с энергообеспечением возникла необходимость проведения дополнительных технических работ.

В этой связи в течение дня возможны временные сбои в работе отдельных банковских сервисов.

В Ощадбанке заверили, что технические команды уже работают над устранением проблем и возобновлением стабильной работы всех систем.

Какие сервисы могут работать с перебоями, в сообщении не уточняется.

Ощадбанк масштабирует проект финансовой инклюзии и запускает работу мобильного подразделения в Закарпатской области. Жители отдаленных общин теперь будут получать банковские услуги без необходимости посещать стационарные офисы.

Автор:
Татьяна Гойденко