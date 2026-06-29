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Частина сервісів Ощадбанку працює з перебоями: у банку назвали причину

Частина сервісів Ощадбанку працює з перебоями
Частина сервісів Ощадбанку працює з перебоями

Ощадбанк попередив клієнтів про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів через аномальну спеку та нестабільну роботу систем енергопостачання. У банку очікують повністю відновити стабільну роботу сервісів до кінця дня 29 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

У фінустанові пояснили, що через високі температури повітря та проблеми з енергозабезпеченням виникла необхідність проведення додаткових технічних робіт.

У зв'язку з цим протягом дня можливі тимчасові збої в роботі окремих банківських сервісів.

В Ощадбанку запевнили, що технічні команди вже працюють над усуненням проблем і відновленням стабільної роботи всіх систем.

Які саме сервіси можуть працювати з перебоями, у повідомленні не уточнюється.

Зауважимо, Ощадбанк масштабує проєкт фінансової інклюзії та запускає роботу мобільного підрозділу в Закарпатській області. Мешканці віддалених громад тепер отримуватимуть банківські послуги без необхідності відвідувати стаціонарні офіси.

Автор:
Тетяна Гойденко