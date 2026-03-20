Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Часть услуг в "Дії" будут временно недоступны: что и когда не будет работать

телефон
Пользователей приложения и портала "Дія" предупредили о проведении плановых технических работ, через которые часть популярных услуг временно окажется на паузе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Ограничения будут относиться к сервисам, связанным с военным учетом и регистрацией транспортных средств. Технические перерывы обусловлены необходимостью обновления государственных реестров для улучшения стабильности и безопасности предоставления цифровых услуг.

Пауза в работе реестра "Оберег"

Из-за проведения регламентных работ в реестре "Оберіг" до 9:00 21 марта будет недоступен комплекс услуг по бронированию и военному учету. В течение этого времени пользователи не смогут воспользоваться следующими сервисами:

  • Военно-учетный документ.
  • Бронирование работников.
  • Сведения о работниках из Реестра военнообязанных.
  • Продолжение бронирования работников.
  • Аннулирование бронирования работников.

Ограничение на перерегистрацию авто

Также ограничение будет касаться обновления Единого государственного реестра транспортных средств.

Услуга перерегистрации автомобилей в "Дії" будет недоступна с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта .

Пользователям рекомендуют заранее позаботиться о необходимых документах и завершить операции до начала технического перерыва.

Известно, что все другие услуги в "Дії" будут продолжать работать в штатном режиме без пауз.

Ранее уже сообщалось, что с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре Оберег будут продолжаться плановые технические работы. В настоящее время в приложении “Резерв+” нельзя использовать услуги или обновить Резерв ID.

Автор:
Татьяна Бессараб