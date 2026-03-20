Часть услуг в "Дії" будут временно недоступны: что и когда не будет работать

Пользователей приложения и портала "Дія" предупредили о проведении плановых технических работ, через которые часть популярных услуг временно окажется на паузе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Ограничения будут относиться к сервисам, связанным с военным учетом и регистрацией транспортных средств. Технические перерывы обусловлены необходимостью обновления государственных реестров для улучшения стабильности и безопасности предоставления цифровых услуг.

Пауза в работе реестра "Оберег"

Из-за проведения регламентных работ в реестре "Оберіг" до 9:00 21 марта будет недоступен комплекс услуг по бронированию и военному учету. В течение этого времени пользователи не смогут воспользоваться следующими сервисами:

Военно-учетный документ.

Бронирование работников.

Сведения о работниках из Реестра военнообязанных.

Продолжение бронирования работников.

Аннулирование бронирования работников.

Ограничение на перерегистрацию авто

Также ограничение будет касаться обновления Единого государственного реестра транспортных средств.

Услуга перерегистрации автомобилей в "Дії" будет недоступна с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта .

Пользователям рекомендуют заранее позаботиться о необходимых документах и завершить операции до начала технического перерыва.

Известно, что все другие услуги в "Дії" будут продолжать работать в штатном режиме без пауз.

Ранее уже сообщалось, что с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре Оберег будут продолжаться плановые технические работы. В настоящее время в приложении “Резерв+” нельзя использовать услуги или обновить Резерв ID.