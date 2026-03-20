Частина послуг у "Дії" тимчасово будуть недоступні: що і коли не працюватиме

Користувачів застосунку та порталу “Дія” попередили про проведення планових технічних робіт, через які частина популярних послуг тимчасово опиниться на паузі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Обмеження стосуватимуться сервісів, пов'язаних із військовим обліком та реєстрацією транспортних засобів. Технічні перерви зумовлені необхідністю оновлення державних реєстрів для покращення стабільності та безпеки надання цифрових послуг.

Пауза в роботі реєстру "Оберіг"

Через проведення регламентних робіт у реєстрі "Оберіг" до 9:00 21 березня буде недоступний комплекс послуг з бронювання та військового обліку. Протягом цього часу користувачі не зможуть скористатися такими сервісами:

Військово-обліковий документ.

Бронювання працівників.

Відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних.

Продовження бронювання працівників.

Анулювання бронювання працівників.

Обмеження на перереєстрацію авто

Також обмеження стосуватиметься оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Послуга перереєстрації автомобілів у "Дії" буде недоступна з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.

Користувачам рекомендують заздалегідь подбати про необхідні документи та завершити операції до початку технічної перерви.

Відомо, що усі інші послуги в "Дії" продовжуватимуть працювати у штатному режимі без жодних пауз.

Раніше вже повідомлялося, що з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі “Оберіг” триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку “Резерв+” не можна буде користуватися послугами чи оновити Резерв ID.