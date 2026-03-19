Цена на дизель в Украине вырастет до 90 грн за литр уже на следующей неделе – эксперт

Из-за зависимости Европы от импорта с Ближнего Востока уже на следующей неделе цены дизельного топлива на украинских АЗС могут пересечь отметку в 90 гривен за литр.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE перевалила за 1300 долларов за тонну, что влияет на себестоимость дизеля на украинской границе, уже стоит около 80 грн за литр .

"С границы его надо довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Затем плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Так что, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти", - подчеркнул Куюн.

По словам эксперта, столь стремительный рост цен на дизель связан, прежде всего, с дефицитом этого вида горючего в Европе. Европейские страны ежемесячно импортируют около 3 млн. тонн дизтоплива и преимущественно с Ближнего Востока.

Куюн подчеркнул, что ситуация может изменяться в зависимости от событий на Ближнем Востоке.

"И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому мы видим, что они летят гораздо быстрее", - объяснил эксперт.

Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года стартует программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года. В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.