Цены на топливо 19 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 марта 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|74,04 грн (+31 коп.)
|А-95
|70,49 грн (+27 коп.)
|А-92
|66,27 грн (-6 коп.)
|ДТ
|79,16 грн (+68 коп.)
|Газ
|44,12 грн (+22 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|76,99
|73,99
|82,99
|45,99
|UPG
|72,90
|69,90
|79,90
|44,39
|WOG
|75,99
|72,99
|81,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|75,99
|41,99
|SOCAR
|75,13
|71,99
|80,85
|45,69
|AMIC
|71,04
|67,99
|79,94
|43,26
|БРСМ-Нафта
|68,74
|75,99
|42,21
Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года стартует программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года. В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.