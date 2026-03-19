Цены на топливо 19 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 19 марта 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 74,04 грн (+31 коп.) А-95 70,49 грн (+27 коп.) А-92 66,27 грн (-6 коп.) ДТ 79,16 грн (+68 коп.) Газ 44,12 грн (+22 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 76,99 73,99 82,99 45,99 UPG 72,90 69,90 79,90 44,39 WOG 75,99 72,99 81,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 75,99 41,99 SOCAR 75,13 71,99 80,85 45,69 AMIC 71,04 67,99 79,94 43,26 БРСМ-Нафта 68,74 75,99 42,21

Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года стартует программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года. В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.