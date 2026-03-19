Ціни на пальне 19 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 19 березня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 74,04 грн (+31 коп.) А-95 70,49 грн (+27 коп.) А-92 66,27 грн (-6 коп.) ДП 79,16 грн (+68 коп.) Газ 44,12 грн (+22 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 76,99 73,99 82,99 45,99 UPG 72,90 69,90 79,90 44,39 WOG 75,99 72,99 81,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 75,99 41,99 SOCAR 75,13 71,99 80,85 45,69 AMIC 71,04 67,99 79,94 43,26 БРСМ-Нафта 68,74 75,99 42,21

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.