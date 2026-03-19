Ціни на пальне 19 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 березня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|74,04 грн (+31 коп.)
|А-95
|70,49 грн (+27 коп.)
|А-92
|66,27 грн (-6 коп.)
|ДП
|79,16 грн (+68 коп.)
|Газ
|44,12 грн (+22 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|76,99
|73,99
|82,99
|45,99
|UPG
|72,90
|69,90
|79,90
|44,39
|WOG
|75,99
|72,99
|81,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|75,99
|41,99
|SOCAR
|75,13
|71,99
|80,85
|45,69
|AMIC
|71,04
|67,99
|79,94
|43,26
|БРСМ-Нафта
|68,74
|75,99
|42,21
Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.