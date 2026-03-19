Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна на дизель в Україні зросте до 90 грн за літр вже наступного тижня – експерт

АЗС
Дизель в Україні може злетіти до 90 гривень

Через залежність Європи від імпорту з Близького Сходу вже наступного тижня ціни дизельного пального на українських АЗС можуть перетнути позначку у 90 гривень за літр. 

Як пише Delo.ua, про це сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі "РБК-Україна".

Експерт зазначив, що вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну, що впливає на собівартість дизеля на українському кордоні, який вже коштує близько 80 грн за літр.

"З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", - наголосив Куюн.

За словами експерта, такий стрімкий ріст цін на дизель пов'язаний, перш за все, з дефіцитом цього виду пального в Європі. Європейські країни щомісяця імпортують близько 3 млн тонн дизпалива і переважно з Близького Сходу.

Куюн підкреслив, що ситуація може змінюватися, залежно від подій на Близькому Сході .

"І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше", - пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.

Автор:
Світлана Манько