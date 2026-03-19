Ціна на дизель в Україні зросте до 90 грн за літр вже наступного тижня – експерт

Через залежність Європи від імпорту з Близького Сходу вже наступного тижня ціни дизельного пального на українських АЗС можуть перетнути позначку у 90 гривень за літр.

Як пише Delo.ua, про це сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі "РБК-Україна".

Експерт зазначив, що вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну, що впливає на собівартість дизеля на українському кордоні, який вже коштує близько 80 грн за літр.

"З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", - наголосив Куюн.

За словами експерта, такий стрімкий ріст цін на дизель пов'язаний, перш за все, з дефіцитом цього виду пального в Європі. Європейські країни щомісяця імпортують близько 3 млн тонн дизпалива і переважно з Близького Сходу.

Куюн підкреслив, що ситуація може змінюватися, залежно від подій на Близькому Сході .

"І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше", - пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.