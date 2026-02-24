Цена на нефть выросла почти до семимесячного максимума

Мировые цены на нефть выросли во вторник, 24 февраля, приблизившись к рекордным значениям за последние семь месяцев на фоне подготовки к ядерным переговорам США и Ирана, и новым торговым угрозам Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 59 центов до отметки 72,08 доллара за баррель, а американская нефть WTI прибавила 57 центов, достигнув стоимости 66,88 доллара. Основной движущей силой рынка выступает не дефицит физических поставок, а тревожные геополитические ожидания трейдеров.

Геополитические риски

Инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем третьем раунде переговоров по ядерной программе, который должен состояться в четверг в Женеве. Ситуация остается крайне напряженной, поскольку США требуют полного прекращения программы, в то время как Иран отвергает эти требования.

Аналитики рынка отмечают, что текущий рост цен обусловлен попытками трейдеров застраховаться от худших сценариев эскалации на Ближнем Востоке, хотя фактические перебои в добыче нефти пока не зафиксированы.

Угроза военного конфликта

Дополнительным фактором беспокойства стало решение Государственного департамента США начать эвакуацию семей дипломатов из посольства в Бейруте из-за риска военного столкновения с Ираном.

На этом фоне Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, предупредив Тегеран об очень тяжелых последствиях в случае отказа от заключения соглашения.

Эксперты указывают, что сырая нефть находится на верхней границе своего привычного торгового диапазона, и дальнейший рост зависит от того, произойдет ли устойчивый прорыв выше ключевых технических уровней.

"На этом этапе геополитика явно оказывает большую часть тяжелого влияния на цены на нефть, а текущая устойчивость в значительной степени обусловлена ​​ожиданиями, а не фактическими потерями поставок", – сказала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

По ее словам, риск возможной военной эскалации на Ближнем Востоке набирает обороты, и таким образом, трейдеры, похоже, пытаются застраховаться от худших сценариев.

Торговая неопределенность

Помимо ближневосточной напряженности, на настроения участников рынка влияет нестабильность торговой политики США. После отмены Верховным судом чрезвычайных тарифов, Дональд Трамп предостерег торговых партнеров от отказа от подписанных соглашений.

Он пригрозил введением еще более высоких пошлин на основании других законодательных актов, что усугубляет общие опасения относительно стабильности мировой торговли и спроса на энергоносители.

Напомним, мировые цены на нефть 23 февраля снизились примерно на 1%. Причинами падения стали ожидания нового раунда ядерных переговоров между США и Ираном, что снизило градус напряжения на Ближнем Востоке, а также неожиданное решение Дональда Трампа по поводу очередного повышения импортных тарифов.