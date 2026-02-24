Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна на нафту зросла майже до семимісячного максимуму

нафта, газ
Нафта дорожчає / Depositphotos

Світові ціни на нафту зросли у вівторок, 24 лютого, наблизившись до рекордних значень за останні сім місяців на тлі підготовки до ядерних переговорів США та Ірану, та нових торговельних погроз Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 59 центів до позначки 72,08 долара за барель, а американська нафта WTI додала 57 центів, досягнувши вартості 66,88 долара. Основною рушійною силою ринку наразі виступає не дефіцит фізичних поставок, а тривожні геополітичні очікування трейдерів.

Геополітичні ризики 

Інвестори зосередили увагу на майбутньому третьому раунді переговорів щодо ядерної програми, який має відбутися в четвер у Женеві. Ситуація залишається вкрай напруженою, оскільки США вимагають повного припинення програми, тоді як Іран відкидає ці вимоги.

Аналітики ринку наголошують, що поточне зростання цін зумовлене спробами трейдерів застрахуватися від найгірших сценаріїв ескалації на Близькому Сході, хоча фактичних перебоїв у видобутку нафти поки не зафіксовано.

Загроза військового конфлікту

Додатковим фактором занепокоєння стало рішення Державного департаменту США розпочати евакуацію сімей дипломатів із посольства в Бейруті через ризик військового зіткнення з Іраном.

На цьому тлі Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою, попередивши Тегеран про дуже важкі наслідки у разі відмови від укладання угоди.

Експерти вказують, що сира нафта наразі перебуває на верхній межі свого звичного торгового діапазону, і подальше зростання залежить від того, чи відбудеться стійкий прорив вище ключових технічних рівнів.

"На цьому етапі геополітика явно робить більшу частину важкого впливу на ціни на нафту, а поточна стійкість значною мірою зумовлена ​​очікуваннями, а не фактичними втратами поставок", – сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За її словами, ризик можливої ​​військової ескалації на Близькому Сході набирає обертів, і таким чином, трейдери, схоже, намагаються застрахуватися від найгірших сценаріїв..

Торговельна невизначеність 

Окрім близькосхідної напруженості, на настрої учасників ринку впливає нестабільність торговельної політики США. Після скасування Верховним судом надзвичайних тарифів, Дональд Трамп застеріг торговельних партнерів від відмови від нещодавно підписаних угод.

Він пригрозив запровадженням ще вищих мит на підставі інших законодавчих актів, що посилює загальні побоювання щодо стабільності світової торгівлі та попиту на енергоносії.

Нагадаємо, світові ціни на нафту 23 лютого знизилися приблизно на 1%. Причинами падіння стали очікування нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном, що знизило градус напруги на Близькому Сході, а також неочікуване рішення Дональда Трампа щодо чергового підвищення імпортних тарифів.

Автор:
Тетяна Бесараб