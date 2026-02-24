Ціна на нафту зросла майже до семимісячного максимуму

Світові ціни на нафту зросли у вівторок, 24 лютого, наблизившись до рекордних значень за останні сім місяців на тлі підготовки до ядерних переговорів США та Ірану, та нових торговельних погроз Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 59 центів до позначки 72,08 долара за барель, а американська нафта WTI додала 57 центів, досягнувши вартості 66,88 долара. Основною рушійною силою ринку наразі виступає не дефіцит фізичних поставок, а тривожні геополітичні очікування трейдерів.

Геополітичні ризики

Інвестори зосередили увагу на майбутньому третьому раунді переговорів щодо ядерної програми, який має відбутися в четвер у Женеві. Ситуація залишається вкрай напруженою, оскільки США вимагають повного припинення програми, тоді як Іран відкидає ці вимоги.

Аналітики ринку наголошують, що поточне зростання цін зумовлене спробами трейдерів застрахуватися від найгірших сценаріїв ескалації на Близькому Сході, хоча фактичних перебоїв у видобутку нафти поки не зафіксовано.

Загроза військового конфлікту

Додатковим фактором занепокоєння стало рішення Державного департаменту США розпочати евакуацію сімей дипломатів із посольства в Бейруті через ризик військового зіткнення з Іраном.

На цьому тлі Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою, попередивши Тегеран про дуже важкі наслідки у разі відмови від укладання угоди.

Експерти вказують, що сира нафта наразі перебуває на верхній межі свого звичного торгового діапазону, і подальше зростання залежить від того, чи відбудеться стійкий прорив вище ключових технічних рівнів.

"На цьому етапі геополітика явно робить більшу частину важкого впливу на ціни на нафту, а поточна стійкість значною мірою зумовлена ​​очікуваннями, а не фактичними втратами поставок", – сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За її словами, ризик можливої ​​військової ескалації на Близькому Сході набирає обертів, і таким чином, трейдери, схоже, намагаються застрахуватися від найгірших сценаріїв..

Торговельна невизначеність

Окрім близькосхідної напруженості, на настрої учасників ринку впливає нестабільність торговельної політики США. Після скасування Верховним судом надзвичайних тарифів, Дональд Трамп застеріг торговельних партнерів від відмови від нещодавно підписаних угод.

Він пригрозив запровадженням ще вищих мит на підставі інших законодавчих актів, що посилює загальні побоювання щодо стабільності світової торгівлі та попиту на енергоносії.

Нагадаємо, світові ціни на нафту 23 лютого знизилися приблизно на 1%. Причинами падіння стали очікування нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном, що знизило градус напруги на Близькому Сході, а також неочікуване рішення Дональда Трампа щодо чергового підвищення імпортних тарифів.