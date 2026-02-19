Цена на золото растет: напряженность между США и Ираном стимулирует спрос на безопасные убежища

19 февраля цена на золото продемонстрировала рост. Стоимость металла увеличилась на 2% до 4989,09 доллара за унцию. Основным фактором стала напряженность между США и Ираном, что заставляет инвесторов переводить капитал в безопасные активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Апрельские фьючерсы в США зафиксировались на уровне 5008,6 доллара.

"Геополитические проблемы выходят на первый план, и, как сообщается, если США предпримут военные действия против Ирана, они могут длиться несколько недель" - отмечает Джейми Дутта, рыночный аналитик Nemo.money.

По информации Белого дома, военные силы США, развернутые в регионе, должны быть полностью готовы к середине марта. В то же время в переговорах по Ирану в Женеве зафиксирован прогресс, однако значительные разногласия остаются.

Кроме геополитики рынок ориентируется на протоколы январского заседания Федеральной резервной системы. Документ показал единство по стабильности ставок на текущем этапе, однако выявил разногласия по поводу будущих шагов:

часть членов ФРС готова к повышению ставок при высокой инфляции; другие поддерживают снижение при замедлении темпов роста цен.

Динамика серебра, платины и палладия

Серебро тоже продемонстрировало рост на 0,9%, достигнув 77,87 доллара за унцию. Поддержку металла оказывает ограниченное предложение и низкие запасы на бирже COMEX.

"Серебро поддерживается ограниченным предложением и низким уровнем запасов на COMEX в преддверии периода поставки мартовского контракта. Однако, учитывая масштабы исторической коррекции в начале этого месяца, серебро не вернется в более безопасное состояние, пока его цена не превысит 86 долларов" - объяснил Оле Хансен, руководитель отдела.

Другие драгоценные металлы показали понижение:

спотовая платина упала на 0,6% до 2059,55 доллара;

палладий потерял 1,7%, снизившись до 1 686,47 доллара.

Напомним, 17 февраля цена на золото снизилась на 1,5% до уровня 4 918,65 долларов за унцию, достигнув недельного минимума. Снижение стоимости драгметалла произошло на фоне стабилизации спроса на защитные активы и ожиданий трейдеров результатов дипломатических встреч между представителями США, Ирана, Украины и России.