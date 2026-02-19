Ціна на золото зростає: напруженість між США та Іраном стимулює попит на безпечні притулки

19 лютого ціна на золото продемонструвала зростання. Вартість металу збільшилася на 2% до 4 989,09 долара за унцію. Основним чинником стала напруженість між США та Іраном, що змушує інвесторів переводити капітал у безпечні активи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Квітневі ф'ючерси в США зафіксувалися на рівні 5 008,6 долара.

"Геополітичні проблеми виходять на перший план, і, як повідомляється, якщо США вживуть військових дій проти Ірану, вони можуть тривати кілька тижнів" — зазначає Джеймі Дутта, ринковий аналітик Nemo.money.

За інформацією Білого дому, військові сили США, розгорнуті в регіоні, мають бути повністю готові до середини березня. Водночас у переговорах щодо Ірану в Женеві зафіксовано прогрес, проте значні розбіжності залишаються.

Окрім геополітики, ринок орієнтується на протоколи січневого засідання Федеральної резервної системи. Документ показав єдність щодо стабільності ставок на поточному етапі, проте виявив розбіжності щодо майбутніх кроків:

частина членів ФРС готова до підвищення ставок у разі високої інфляції; інші підтримують зниження за умови сповільнення темпів зростання цін.

Динаміка срібла, платини та паладію

Срібло теж продемонструвало зростання на 0,9%, досягнувши 77,87 долара за унцію. Підтримку металу надає обмежена пропозиція та низькі запаси на біржі COMEX.

"Срібло підтримується обмеженою пропозицією та низьким рівнем запасів на COMEX напередодні періоду поставки березневого контракту. Однак, враховуючи масштаби історичної корекції на початку цього місяця, срібло не повернеться до безпечнішого стану, поки його ціна не перевищить 86 доларів" — пояснив Оле Хансен, керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank.

Інші дорогоцінні метали показали зниження:

спотова платина впала на 0,6% до 2 059,55 долара;

паладій втратив 1,7%, знизившись до 1 686,47 долара.

Нагадаємо, 17 лютого ціна на золото знизилася на 1,5% до рівня 4 918,65 доларів за унцію, досягнувши тижневого мінімуму. Зниження вартості дорогоцінного металу відбулося на тлі стабілізації попиту на захисні активи та очікувань трейдерів результатів дипломатичних зустрічей між представниками США, Ірану, України та Росії.