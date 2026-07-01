Цена нефти на 1 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли в среду из-за опасений инвесторов, что срыв переговоров между США и Ираном по поводу окончательного соглашения о прекращении войны может затянуть перебои с поставкой нефти из ключевого региона Ближнего Востока.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 73,28 +0,45% WTI 69,84 + 0,49% Urals 58,43 +1.79%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 33 цента (на 0,45%) до 73,28 доллара за баррель в 03:39 по Гринвичу (05:39 по Киеву), тогда как цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 34 цента (8%) баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть в среду выросли из-за опасений рынка по поводу возможного срыва переговоров между США и Ираном, что может затянуть риски для поставки сырья с Ближнего Востока.

Несмотря на постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив, участники рынка считают ситуацию нестабильной. По словам основательницы Vanda Insights Ванданы Хари, без нового взаимопонимания между Вашингтоном и Тегераном инвесторы не ожидают устойчивого снижения цен на нефть.

Дополнительную поддержку котировкам оказали данные Американского института нефти, свидетельствующие о сокращении запасов сырой нефти в США на 6,1 млн баррелей в неделю. Инвесторы также ожидают официальной статистики Управления энергетической информации США, которая может подтвердить сохранение высокого спроса на топливо.

Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.