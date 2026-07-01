Ціна нафти на 1 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту зросли в середу через побоювання інвесторів, що зрив переговорів між США та Іраном щодо остаточної угоди про припинення війни може затягнути перебої з постачанням нафти з ключового регіону Близького Сходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 1 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 73,28 +0,45% WTI 69,84 + 0,49 % Urals 58,43 +1.79%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи (на 0,45%) до 73,28 долара за барель о 03:39 за Гринвічем (05:39 за Києвом), тоді як ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) зросла на 34 центи (на 0,49 %) до 69,84 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту в середу зросли через побоювання ринку щодо можливого зриву переговорів між США та Іраном, що може затягнути ризики для постачання сировини з Близького Сходу.

Попри поступове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, учасники ринку вважають ситуацію нестабільною. За словами засновниці Vanda Insights Вандани Харі, без нового взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном інвестори не очікують стійкого зниження нафтових цін.

Додаткову підтримку котируванням надали дані Американського інституту нафти, які свідчать про скорочення запасів сирої нафти у США на 6,1 млн барелів за тиждень. Інвестори також очікують офіційної статистики Управління енергетичної інформації США, яка може підтвердити збереження високого попиту на паливо.

Додамо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.