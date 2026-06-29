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Попри вогонь та обстріли: Близький Схід продовжує вивозити нафту через Ормузьку протоку

Saudi Aramco
Нафтові компанії продовжують експорт енергоносіїв / Depositphotos

Виробники на Близькому Сході продовжують завантажувати нафту та зріджений природний газ. Постачання енергоносіїв не припиняється, свідчать дані судноплавства. Це відбувається навіть на тлі нових нападів на судна в Ормузькій протоці та чергових військових ударів між США та Іраном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Зазначаєься, що рух транспорту у протоці сповільнився через атаки на контейнеровоз та нафтовий танкер, які відбулися наприкінці тижня. Ці події спровокували удари у відповідь та поставили під загрозу мирні домовленості між Вашингтоном та Тегераном.

Проте згодом сторони погодилися припинити вогонь і повернутися до переговорів щодо безпеки цього важливого морського шляху.

Прихований рух танкерів

У Саудівській Аравії продовжують завантажувати супертанкери навіть після того, як у неділю розбився гелікоптер компанії Saudi Aramco, внаслідок чого загинуло 14 людей. Причини цієї аварії досі з'ясовують.

Щоб зменшити ризики нових нападів, деякі великі судна після виходу з терміналів повністю вимикають радіозв'язок і транспондери.

Таким прихованим маршрутом через Перську затоку один із супертанкерів уже попрямував до Японії, а інші судна зайшли для завантаження до терміналів в ОАЕ.

Активізація Ірану та вплив на ціни

Водночас Іран помітно прискорив експорт нафти, скориставшись тимчасовим 60-денним скасуванням американських санкцій. Тегеран уперше за тиждень почав одночасно відвантажувати сировину з обох своїх головних терміналів.

Загалом за вихідні країни регіону відправили покупцям мільйони барелів нафти.

Таке зростання експорту з Близького Сходу вже спровокувало зниження світових цін на нафту марки Brent, хоча останні атаки знову короткочасно підштовхнули вартість палива вгору.

Нагадаємо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.

Автор:
Тетяна Бесараб