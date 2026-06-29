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Несмотря на огонь и обстрелы: Ближний Восток продолжает вывозить нефть через Ормузский пролив

Saudi Aramco
Нефтяные компании продолжают экспорт энергоносителей / Depositphotos

Производители на Ближнем Востоке продолжают загружать нефть и сжиженный газ. Поставка энергоносителей не прекращается, свидетельствуют данные судоходства. Это происходит даже на фоне новых нападений на суда в Ормузском проливе и очередных военных ударов между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Отмечается, что движение транспорта в проливе замедлилось из-за атак на контейнеровоз и нефтяной танкер, которые произошли в конце недели. Эти события спровоцировали ответные удары и поставили под угрозу мирные договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Однако впоследствии стороны согласились прекратить огонь и вернуться к переговорам по безопасности этого важного морского пути.

Скрытое движение танкеров

В Саудовской Аравии продолжают загружать супертанкеры даже после того, как в воскресенье разбился вертолет компании Saudi Aramco, в результате чего погибли 14 человек. Причины этой аварии до сих пор выясняются.

Чтобы уменьшить риск новых нападений, некоторые крупные суда после выхода из терминалов полностью выключают радиосвязь и транспондеры.

По такому скрытому маршруту через Персидский залив один из супертанкеров уже направился в Японию, а другие суда зашли для загрузки в терминалы в ОАЭ.

Активизация Ирана и влияние на цены

В то же время Иран заметно ускорил экспорт нефти, воспользовавшись временной 60-дневной отменой американских санкций. Тегеран впервые за неделю начал одновременно отгружать сырье из своих главных терминалов.

В общей сложности за выходные страны региона отправили покупателям миллионы баррелей нефти.

Такой рост экспорта с Ближнего Востока уже спровоцировал снижение мировых цен на нефть марки Brent, хотя последние атаки снова кратковременно подтолкнули стоимость топлива вверх.

Напомним, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.

Автор:
Татьяна Бессараб