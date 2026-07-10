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Цена нефти на 10 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
По состоянию на 10 июля 2026 года цены на нефть снова пошли вверх. Главная причина — новые страхи, что в мире не хватит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Напряжение вспыхнуло с новой силой, потому что на этой неделе США и Иран снова начали боевые действия.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|76,49
|+ 0,25%
|WTI
|72,27
|+ 0,26%
|Urals
|57,08
|+ 4.66%
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 19 центов, или 0,25%, до 76,49 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 19 центов, или 0,26%, до 72,27 доллара.
В течение недели ожидался рост цен на Brent примерно на 6%, а на WTI – на 5%.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, напряжение вспыхнуло с новой силой после очередного витка боевых действий между США и Ираном, что фактически парализовало судоходство в Ормужском проливе.
Учредительница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари отметила, что хотя цены несколько отступили от своих максимумов, зафиксированных в середине недели, на рынке все еще сохраняется значительная премия за риск. Транзит через Ормузский пролив почти полностью остановился.
При этом нефтетрейдеры и эксперты не видят четких признаков того, когда судоходство сможет вернуться к нормальному режиму.
Согласно актуальным данным систем отслеживания судов, движение коммерческих танкеров через пролив в четверг было практически полностью заблокировано. Судовладельцы вынуждены оценивать критические риски после последних взаимных ударов.
Эскалация началась после того, как Иран атаковал катарское судно, перевозившее сжиженный природный газ и выходившее из водного пути близ Омана.
Напомним, корпус стражей исламской революции Ирана 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.