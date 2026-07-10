Цена нефти на 10 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 10 июля 2026 года цены на нефть снова пошли вверх. Главная причина — новые страхи, что в мире не хватит топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Напряжение вспыхнуло с новой силой, потому что на этой неделе США и Иран снова начали боевые действия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 10 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 76,49 + 0,25% WTI 72,27 + 0,26% Urals 57,08 + 4.66%

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 19 центов, или 0,25%, до 76,49 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 19 центов, или 0,26%, до 72,27 доллара.

В течение недели ожидался рост цен на Brent примерно на 6%, а на WTI – на 5%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, напряжение вспыхнуло с новой силой после очередного витка боевых действий между США и Ираном, что фактически парализовало судоходство в Ормужском проливе.

Учредительница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари отметила, что хотя цены несколько отступили от своих максимумов, зафиксированных в середине недели, на рынке все еще сохраняется значительная премия за риск. Транзит через Ормузский пролив почти полностью остановился.

При этом нефтетрейдеры и эксперты не видят четких признаков того, когда судоходство сможет вернуться к нормальному режиму.

Согласно актуальным данным систем отслеживания судов, движение коммерческих танкеров через пролив в четверг было практически полностью заблокировано. Судовладельцы вынуждены оценивать критические риски после последних взаимных ударов.

Эскалация началась после того, как Иран атаковал катарское судно, перевозившее сжиженный природный газ и выходившее из водного пути близ Омана.

Напомним, корпус стражей исламской революции Ирана 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.