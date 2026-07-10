Ціна нафти на 10 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 10 липня 2026 року ціни на нафту знову пішли вгору. Головна причина — нові страхи, що у світі не вистачатиме палива через конфлікт на Близькому Сході. Напруга спалахнула з новою силою, через те, що цього тижня США та Іран знову почали бойові дії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 10 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 76,49 + 0,25% WTI 72,27 + 0,26% Urals 57,08 + 4.66%

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 19 центів, або 0,25%, до 76,49 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 19 центів, або 0,26%, до 72,27 долара.

Протягом тижня очікувалося зростання цін на Brent приблизно на 6%, а на WTI – на 5%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, напруга спалахнула з новою силою після чергового витка бойових дій між США та Іраном, що фактично паралізувало судноплавство в Ормузькій протоці.

Засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі зазначила, що хоча ціни дещо відступили від своїх максимумів, зафіксованих у середині тижня, на ринку все ще зберігається значна премія за ризик. Транзит через Ормузьку протоку наразі майже повністю зупинився.

При цьому нафтотрейдери та експерти не бачать чітких ознак того, коли саме судноплавство зможе повернутися до нормального режиму.

Згідно з актуальними даними систем відстеження суден, рух комерційних танкерів через протоку в четвер був практично повністю заблокований. Судновласники змушені оцінювати критичні ризики після останніх взаємних ударів.

Ескалація розпочалася після того, як Іран атакував катарське судно, що перевозило зріджений природний газ і виходило з водного шляху поблизу Оману.

Нагадаємо, корпус вартових ісламської революції Ірану 6 липня випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, що проходили через Ормузьку протоку.