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Цена нефти на 14 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефть
Нефть подорожала / Freepik

Мировые цены на нефть 14 июля резко пошли вверх, прибавив почти 3% и обновив четырехнедельный максимум. Рынок отреагировал на эскалацию напряженности вокруг Ормузского пролива и рост рисков для экспорта энергоносителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 14 июля

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 84,80 +1,8%
WTI 79,84 +2,2%
Urals 53,71 -2.56%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,50 доллара, или 1,8%, – до 84,80 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate – на 1,70 доллара, или 2,2%, до 79,84 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, подорожание нефти обусловлено обострением ситуации на Ближнем Востоке. После восстановления США морской блокады Ирана и взаимных атак сторон рынок опасается возможных перебоев со снабжением через Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

Дополнительным сигналом риска стало сокращение движения танкеров до самого низкого уровня за последние два месяца, а также атаки йеменских хуситов, которые усилили опасения безопасности поставок энергоносителей из региона.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.

Автор:
Ольга Опенько