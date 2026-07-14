Ціна нафти на 14 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Світові ціни на нафту 14 липня різко пішли вгору, додавши майже 3% і оновивши чотиритижневий максимум. Ринок відреагував на ескалацію напруженості навколо Ормузької протоки та зростання ризиків для експорту енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 14 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 84,80 +1,8% WTI 79,84 +2,2% Urals 53,71 -2.56%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,50 долара, або 1,8%, – до 84,80 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate — на 1,70 долара, або 2,2%, до 79,84 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, подорожчання нафти зумовлене загостренням ситуації на Близькому Сході. Після відновлення США морської блокади Ірану та взаємних атак сторін ринок побоюється можливих перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, якою проходить значна частина світового нафтового експорту.

Додатковим сигналом ризику стало скорочення руху танкерів до найнижчого рівня за останні два місяці, а також атаки єменських хуситів, які посилили побоювання щодо безпеки поставок енергоносіїв із регіону.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.