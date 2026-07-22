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Цена нефти на 22 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть 22 июля несколько снизились на фоне того, как рынки взвешивают сообщения о посреднических усилиях между США и Ираном, чтобы предотвратить обмен новыми атаками между ними.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|92,01
|+ 1,1%
|WTI
|85,16
|+1,0%
|Urals
|66,84
|+0.22%
Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 1 доллар, или 1,1%, и выросли до 92,01 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 82 цента, или 1,0% - до 85,16 доллара за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, рост продолжился после того, как во вторник цены на нефть достигли пятинедельного максимума на фоне американских ударов по целям на юге и западе Ирана, а также иранских атак на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Эскалация конфликта усилила опасения по поводу дальнейших перебоев в мировом снабжении. Йеменские хуситы, связанные с Ираном, открыли новый фронт, пригрозив атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через пролив Баб-эль-Мандеб, и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.
Пролив Баб-эль-Мандеб на южном входе к Красному морю стал важным маршрутом для экспорта саудовской нефти после того, как движение через Ормузский пролив резко сократилось из-за срыва режима прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.
Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.