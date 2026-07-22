Цена нефти на 22 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть 22 июля несколько снизились на фоне того, как рынки взвешивают сообщения о посреднических усилиях между США и Ираном, чтобы предотвратить обмен новыми атаками между ними.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 92,01 + 1,1% WTI 85,16 +1,0% Urals 66,84 +0.22%

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 1 доллар, или 1,1%, и выросли до 92,01 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 82 цента, или 1,0% - до 85,16 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост продолжился после того, как во вторник цены на нефть достигли пятинедельного максимума на фоне американских ударов по целям на юге и западе Ирана, а также иранских атак на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Эскалация конфликта усилила опасения по поводу дальнейших перебоев в мировом снабжении. Йеменские хуситы, связанные с Ираном, открыли новый фронт, пригрозив атаковать суда, перевозящие саудовскую нефть через пролив Баб-эль-Мандеб, и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.

Пролив Баб-эль-Мандеб на южном входе к Красному морю стал важным маршрутом для экспорта саудовской нефти после того, как движение через Ормузский пролив резко сократилось из-за срыва режима прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.