Ціна нафти на 22 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 22 липня дещо знизилися на тлі того, як ринки зважують повідомлення про посередницькі зусилля між США та Іраном, щоб запобігти обміну новими атаками між ними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 22 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 92,01 + 1,1% WTI 85,16 +1,0% Urals 66,84 +0.22 %

Ф’ючерси на нафту марки Brent додали в ціні 1 долар, або 1,1%, та зросли до 92,01 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 82 центи, або 1,0%, – до 85,16 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання продовжилося після того, як у вівторок ціни на нафту досягли п'ятитижневого максимуму на тлі американських ударів по цілях на півдні та заході Ірану, а також іранських атак на американські об'єкти в Бахрейні, Кувейті та Йорданії. Ескалація конфлікту посилила побоювання щодо подальших перебоїв у світовому постачанні. Єменські хусити, пов'язані з Іраном, відкрили новий фронт, пригрозивши атакувати судна, що перевозять саудівську нафту через протоку Баб-ель-Мандеб, та оголосили морську блокаду Саудівської Аравії.

Протока Баб-ель-Мандеб на південному вході до Червоного моря стала важливим маршрутом для експорту саудівської нафти після того, як рух через Ормузьку протоку різко скоротився через зрив режиму припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

Як пише Delo.ua, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головним чинником різкого зростання цін стало нове загострення бойових дій у Перській затоці та удари по іранській інфраструктурі, які спровокували стрибок світових котирувань на нафту. Поки гуртовий ринок нафтопродуктів стрімко дорожчає, єдиним сегментом, що зберігає відносну стабільність, залишається автогаз через нинішній низький попит.