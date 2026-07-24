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Цена нефти на 24 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть 24 июля / Depositphotos

Цены на нефть марки Brent в пятницу, 24 июля, превысили отметку в 100 долларов за баррель. Рост стоимости энергоносителя связывают с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках из-за ситуации в Красном море, а также риска дальнейшей эскалации конфликта между США и Израилем с Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 24 июля

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent 101,06 +0,37%
WTI 91,20 +1,9%%
Urals 80,73 +10.41%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 37 центов, или 0,37%, до 101,06 доллара США за баррель после того, как связанные с Ираном хуситы заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море.

Фьючерсы на нефтяную марку West Texas Intermediate (WTI) почти не изменились на уровне 91,20 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 11 июня.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, риски для мировых поставок нефти сейчас являются самыми большими с начала войны. Сокращение движения танкеров через Ормузский пролив и угроза перебоев со снабжением через Красное море могут повлиять на объемы экспорта энергоносителей.

По данным Kpler, в четверг через Ормузский пролив прошел лишь один танкер – самый низкий показатель с 7 мая. Эксперты отмечают, что пролив Баб-эль-Мандеб также остается важным маршрутом для транспортировки нефти.

Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.

Автор:
Ольга Опенько