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Ціна нафти на 24 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціни на нафту 24 липня / Depositphotos

Ціни на нафту марки Brent у п’ятницю, 24 липня, перевищили позначку в 100 доларів за барель. Зростання вартості енергоносія пов’язують із побоюваннями щодо можливих перебоїв у постачанні через ситуацію в Червоному морі, а також ризики подальшої ескалації конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 24 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent 101,06 +0,37%
WTI 91,20  +1,9%%
Urals 80,73 +10.41%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 37 центів, або 0,37%, до 101,06 долара США за барель після того, як пов'язані з Іраном хусити заявили про атаку на два саудівські нафтові танкери в Червоному морі.

Ф'ючерси на нафтову марку West Texas Intermediate (WTI) майже не змінилися на рівні 91,20 долара за барель, що є найвищим рівнем з 11 червня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ризики для світових поставок нафти зараз є найбільшими від початку війни. Скорочення руху танкерів через Ормузьку протоку та загроза перебоїв із постачанням через Червоне море можуть вплинути на обсяги експорту енергоносіїв.

За даними Kpler, у четвер через Ормузьку протоку пройшов лише один танкер - найнижчий показник із 7 травня. Експерти зазначають, що протока Баб-ель-Мандеб також залишається важливим маршрутом для транспортування нафти

Як пише Delo.ua, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головним чинником різкого зростання цін стало нове загострення бойових дій у Перській затоці та удари по іранській інфраструктурі, які спровокували стрибок світових котирувань на нафту. Поки гуртовий ринок нафтопродуктів стрімко дорожчає, єдиним сегментом, що зберігає відносну стабільність, залишається автогаз через нинішній низький попит.

Автор:
Ольга Опенько