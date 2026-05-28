Цена нефти на 28 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 28 мая 2026 цена нефти Brent составляет $94,78 за баррель, WTI — $88,46, а Urals — $92,95. Резкий рост нефти спровоцировало заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана об обстреле авиабазы США. Этот удар стал ответом на утреннюю атаку американских сил вблизи иранского аэропорта Бандар-Аббас.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 мая

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 94,78 – 4.21% WTI 88,46 – 4.55% Urals 92,95 – 3.50%

фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,51 доллара (или 3,72%) и достигли 97,8 доллара за баррель, в то время как более активный августовский контракт поднялся на 3,35 доллара (или 3,63%) до 95,6 доллара перед пятничным экспирацией.

В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 3,31 доллара (или 3,73%), закрепившись на уровне 91,99 доллара.

Эта эскалация кардинально изменила настроения на рынке, ведь еще на предыдущей сессии, оба индекса упали более чем на 5%, достигнув самого низкого уровня за месяц на предыдущей сессии из-за возможности соглашения между США и Ираном о прекращении войны и возобновлении Ормузского пролива.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть стремительно подскочили более чем на 3% на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Толчком к росту стоимости сырья стало заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана об обстреле авиабазы США.

По данным иранского информационного агентства Tasnim, этот шаг стал ответом на утреннюю атаку американских сил вблизи аэропорта Бандар-Аббас.

В свою очередь американский чиновник сообщил Reuters, что военные США нанесли удары по военному объекту в Иране, представлявшему непосредственную угрозу для вооруженных сил США и коммерческого судоходства в проливе.

Иранская сторона уже предупредила о еще более решительных действиях в случае повторения подобных инцидентов.

Ситуацию осложняет общая нехватка сырья на рынке. Стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс отметил, что поставки нефти остаются ограниченными, а ключевые геополитические проблемы до сих пор не решены.

Дополнительным фактором давления на цены стало очередное сокращение запасов сырой нефти в США — по данным Американского института нефти, на прошлой неделе они уменьшились на 2,8 миллиона баррелей, что фиксируется уже шестую неделю подряд.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.