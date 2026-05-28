Ціна нафти на 28 травня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 28 травня 2026 року ціна нафти Brent становить $96,87 за барель, WTI — $91,36, а Urals — $92,95. Різке зростання нафти спровокувала заява Корпусу вартових ісламської революції Ірану про обстріл авіабази США. Цей удар став відповіддю на ранкову атаку американських сил поблизу іранського аеропорту Бандар-Аббас.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 28 травня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 96,87 + 2.21% WTI 91,36 + 3.29% Urals 92,95 - 3.50%

ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,51 долара (або 3,72%) і досягли 97,8 долара за барель, тоді як більш активний серпневий контракт піднявся на 3,35 долара (або 3,63%) до 95,6 долара перед п'ятничним експірацією липневого контракту.

Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 3,31 долара (або 3,73%), закріпившись на рівні 91,99 долара.

Ця ескалація кардинально змінила настрої на ринку, адже ще на попередній сесії, обидва індекси впали більш ніж на 5%, досягши найнижчого рівня за місяць на попередній сесії через можливість угоди між США та Іраном про припинення війни та відновлення Ормузької протоки.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту стрімко підскочили більш ніж на 3% на тлі нового загострення на Близькому Сході. Поштовхом до зростання вартості сировини стала заява Корпусу вартових ісламської революції Ірану про обстріл авіабази США.

За даними іранського інформаційного агентства Tasnim, цей крок став відповіддю на ранкову атаку американських сил поблизу аеропорту Бандар-Аббас.

Своєю чергою американський чиновник повідомив Reuters, що військові США завдали ударів по військовому об'єкту в Ірані, який становив безпосередню загрозу для збройних сил США та комерційного судноплавства у протоці.

Іранська сторона вже попередила про ще більш рішучі дії у разі повторення подібних інцидентів.

Ситуацію ускладнює загальний брак сировини на ринку. Стратег із сировинних товарів ANZ Деніел Хайнс зазначив, що постачання нафти залишаються обмеженими, а ключові геополітичні проблеми досі не вирішені.

Додатковим фактором тиску на ціни стало чергове скорочення запасів сирої нафти в США — за даними Американського інституту нафти, минулого тижня вони зменшилися на 2,8 мільйона барелів, що фіксується вже шостий тиждень поспіль.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.