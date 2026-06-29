Цена нефти на 29 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 29 июня 2026 года мировые цены на нефть выросли после взаимных ударов США и Ирана, которые подвергли сомнению хрупкое перемирие между сторонами и усилили риски поставки энергоносителей через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 29 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 72,57 +0,8%, WTI 70,11 +1,3% Urals 60,11 +2.18%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 58 центов, или 0,8%, до 72,57 доллара за баррель. В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 88 центов, или 1,3%, - до 70,11 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, дополнительным фактором роста цен на нефть стали опасения относительно более медленного, чем ожидалось, возобновления поставок из Персидского залива. Аналитики ING отмечают, что, несмотря на многочисленные риски, рынок больше сосредоточен на перспективах увеличения предложения, недооценивая возможные перебои. По их мнению, если возобновление поставок затянется, это может повлечь за собой новый скачок цен.

Хотя на прошлой неделе нефть Brent потеряла 10,6% стоимости, а перевозки через Ормузский пролив достигли самого высокого уровня с начала американо-израильского конфликта с Ираном, ситуация быстро изменилась. Судоходство вновь замедлилось после новых атак на суда, в том числе на связанный с Катаром нефтяной танкер, что усилило опасения по поводу стабильности поставок.

Аналитики ANZ считают, что рынок, вероятно, пересмотрит свои ожидания по поводу быстрого возобновления экспорта нефти из Персидского залива. По их оценкам, физические поставки и дальше будут сдерживать пробки танкеров, поврежденная инфраструктура и остановка части добывающих мощностей, а возврат к довоенным объемам экспорта возможен только в конце года.

В то же время саудовская компания Aramco после почти четырехмесячного перерыва возобновила отгрузку нефти из терминала Рас-Танура, расположенного к западу от Ормузского пролива. Несмотря на аварию вертолета компании, произошедшей в воскресенье и унесшей жизни 14 человек, отгрузки нефти продолжаются.

Добавим, что из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua, рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.