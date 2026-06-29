Ціна нафти на 29 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 29 червня 2026 року світові ціни на нафту зросли після взаємних ударів США та Ірану, які поставили під сумнів крихке перемир’я між сторонами та посилили ризики для постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 29 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 72,57 +0,8%, WTI 70,11 +1,3% Urals 60,11 +2.18%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 58 центів, або 0,8%, до 72,57 долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла в ціні на 88 центів, або 1,3%, — до 70,11 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, додатковим чинником зростання цін на нафту стали побоювання щодо повільнішого, ніж очікувалося, відновлення постачання з Перської затоки. Аналітики ING зазначають, що, попри численні ризики, ринок наразі більше зосереджений на перспективах збільшення пропозиції, недооцінюючи можливі перебої. На їхню думку, якщо відновлення поставок затягнеться, це може спричинити новий стрибок цін.

Хоча минулого тижня нафта Brent втратила 10,6% вартості, а перевезення через Ормузьку протоку досягли найвищого рівня від початку американо-ізраїльського конфлікту з Іраном, ситуація швидко змінилася. Судноплавство знову сповільнилося після нових атак на судна, зокрема на пов'язаний із Катаром нафтовий танкер, що посилило побоювання щодо стабільності поставок.

Аналітики ANZ вважають, що ринок, імовірно, перегляне свої очікування щодо швидкого відновлення експорту нафти з Перської затоки. За їхніми оцінками, фізичні поставки й надалі стримуватимуть затори танкерів, пошкоджена інфраструктура та зупинка частини видобувних потужностей, а повернення до довоєнних обсягів експорту можливе лише наприкінці року.

Водночас саудівська компанія Aramco після майже чотиримісячної перерви відновила відвантаження нафти з термінала Рас-Танура, розташованого на захід від Ормузької протоки. Попри аварію вертольота компанії, що сталася в неділю й забрала життя 14 людей, відвантаження нафти тривають.

Додамо, що через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua, розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.