Цена нефти на 9 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 9 июля 2026 года цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как США нанесли новые удары по Ирану. Это подорвало надежды на переговоры по прекращению войны и полное открытие Ормузского пролива, через который поступала пятая часть довоенных мировых поставок нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 9 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 78,88 + 1,1% WTI 74,37 + 1,2% Urals 54,54 + 3.91%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 86 центов, или 1,1%, до 78,88 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 85 центов, или 1,2%, до 74,37 доллара за баррель.

Оба эталона сырой нефти, WTI и Brent, выросли более чем на доллар в торговле после урегулирования в среду, после того как американские военные начали наносить новые удары по Ирану.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынок отреагировал на новую серию военных ударов США по объектам в Иране, что фактически нивелировало надежды на дипломатическое урегулирование конфликта и восстановление полноценного судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

"Новые удары США по Ирану спровоцировали утренний рост цен на нефть. Очередная эскалация взорвала доверие к хрупкому режиму прекращения огня", - отмечают аналитики финансовой группы ING.

Аналитик компании IG Тони Сикамор подчеркнул, что период относительного возобновления трафика через пролив, наблюдавшийся в последние недели, завершился. Теперь судовладельцы займут максимально осторожную позицию.

Несмотря на попытки сторон выйти на временное мирное урегулирование геополитические риски для энергетического сектора остаются критическими. Руководитель отдела энергетических исследований DBS Bank Сувро Саркар прогнозирует, что высокий уровень неопределенности вокруг конфликта будет поддерживать высокие цены на сырье в ближайшей перспективе.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании геополитических решений, в то время как в Украине топливные тренды разделились: оптовые цены на дизель и бензин демонстрируют незначительное колебание, автогаз стремительно дешевеет, а ценники на АЗС остаются стабильными благодаря сложившимся резервам.