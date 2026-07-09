Ціна нафти на 9 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 9 липня 2026 року ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як США завдали нових ударів по Ірану. Це підірвало надії на переговори щодо припинення війни та повне відкриття Ормузької протоки, через яку надходила п'ята частина довоєнних світових поставок нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 9 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 78,88 + 1,1% WTI 74,37 + 1,2% Urals 54,54 + 3.91%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 86 центів, або 1,1%, до 78,88 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 85 центів, або 1,2%, до 74,37 долара за барель.

Обидва еталони сирої нафти, WTI та Brent, зросли більш ніж на долар у торгівлі після врегулювання у середу, після того як американські військові почали завдавати нових ударів по Ірану.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринок відреагував на нову серію військових ударів США по об'єктах в Ірані, що фактично нівелювало надії на дипломатичне врегулювання конфлікту та відновлення повноцінного судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

"Нові удари США по Ірану спровокували ранкове зростання цін на нафту. Чергова ескалація підірвала довіру до крихкого режиму припинення вогню", — зазначають аналітики фінансової групи ING.

Аналітик компанії IG Тоні Сікамор підкреслив, що період відносного відновлення трафіку через протоку, який спостерігався останніми тижнями, завершився. Тепер судновласники займуть максимально обережну позицію.

Попри спроби сторін вийти на тимчасове мирне врегулювання, геополітичні ризики для енергетичного сектору залишаються критичними. Керівник відділу енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркар прогнозує, що високий рівень невизначеності навколо конфлікту підтримуватиме високі ціни на сировину в найближчій перспективі.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні геополітичних рішень, тоді як в Україні паливні тренди розділилися: гуртові ціни на дизель та бензин демонструють незначне коливання, автогаз стрімко дешевшає, а цінники на АЗС залишаються стабільними завдяки сформованим резервам.