Цена нефти на 9 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть упали во вторник, 9 июня, потеряв почти всю недавнюю прибыль. Это произошло после того, как Иран и Израиль объявили о прекращении взаимных ударов, отозвавшись на призыв президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $93,20 – 1.58% WTI $90,06 – 1.80% Urals $86,33 – 1.22%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,14 доллара, или 1,2%, до 93,11 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,3 доллара, или 1,4%, до 90,00 доллара за баррель.

Предыдущей сессии нефтяные цены подскакивали на 5% из-за возобновления израильских ударов по Ирану и Ливану, что разрушало надежды на скорейшее завершение масштабной войны.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть упали после объявления о прекращении огня. Однако аналитики предупреждают о скрытых угрозах и хрупкости договоренностей.

Напряжение спало только после заявления вооруженных сил Ирана о завершении операций против Израиля. Тем не менее, Тегеран сразу предупредил, что возобновит атаки, если Израиль будет продолжать боевые действия против "Хезболлы" в Ливане.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор подчеркнул, что, несмотря на остановку эскалации, общий геополитический фон остается крайне напряженным, а достижение длительного мирного соглашения все еще выглядит маловероятным.

Пока эксперты пытаются понять, станут ли текущие шаги началом длительного урегулирования конфликта, или мир наблюдает лишь очередное затишье.

Одним из важнейших аспектов мирных переговоров, на котором Вашингтон активно настаивает на диалоге с Тегераном, является восстановление судоходства в Ормужском проливе.

Эта артерия имеет критическое значение для мировой экономики, поскольку через нее транспортировалась примерно пятая часть всех глобальных поставок нефти. Работа пролива была нарушена после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли авиаудары по территории Ирана.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .