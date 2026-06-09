Ціна нафти на 9 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту впали у вівторок, 9 червня, втративши майже весь нещодавній прибуток. Це сталося після того, як Іран та Ізраїль оголосили про припинення взаємних ударів, відгукнувшись на заклик президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $93,20 - 1.58% WTI $90,06 - 1.80% Urals $86,33 - 1.22%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,14 долара, або 1,2%, до 93,11 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 1,3 долара, або 1,4%, до 90,00 долара за барель.

Попередньої сесії нафтові ціни підскакували на 5% через поновлення ізраїльських ударів по Ірану та Лівану, що руйнувало надії на швидке завершення масштабної війни.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту впали після оголошення про припинення вогню. Проте аналітики попереджають про приховані загрози та крихкість домовленостей.

Напруга спала лише після заяви збройних сил Ірану про завершення операцій проти Ізраїлю. Проте Тегеран одразу попередив, що відновить атаки, якщо Ізраїль продовжуватиме бойові дії проти "Хезболли" в Лівані.

Ринковий аналітик IG Тоні Сікамор підкреслив, що попри зупинку ескалації, загальний геополітичний фон залишається вкрай напруженим, а досягнення тривалої мирної угоди все ще виглядає малоймовірним.

Наразі експерти намагаються зрозуміти, чи стануть поточні кроки початком довготривалого врегулювання конфлікту, чи світ спостерігає лише чергове затишшя.

Одним із найважливіших аспектів мирних переговорів, на якому Вашингтон активно наполягає у діалозі з Тегераном, є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Ця артерія має критичне значення для світової економіки, оскільки через неї транспортувалася приблизно п'ята частина всіх глобальних поставок нафти. Робота протоки була порушена після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали авіаударів по території Ірану.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.