Цена выросла в 55 раз: футбольная академия приобрела недострой в Ровно за 25 млн грн

Фонд государственного имущества Украины провел повторный онлайн-аукцион по приватизации недостроенного административного здания в Киеве. Победителем торгов стала местная ООО "Академия футбола "Импульс", предложившая объект 25 млн грн при стартовой цене 454,2 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда госимущества Украины.

Недострой со стартом 454 тыс. продан за 25 млн

После полной оплаты стоимости приобретения, которая с учетом НДС составит около 30 млн грн, компания получит в собственность трехэтажное административное здание по улице Степана Демьянчука, 5 в Ровно.

Площадь объекта составляет 1551 квадратный метр, а степень его готовности оценивается в 70%. Ранее здание находилось на балансе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области и было известно как "полицейский недострой".

Это уже вторая попытка приватизации объекта. На первом аукционе в июне стартовая цена составила 908,3 тыс. грн. Победителем тогда признали ООО "Иква-Проект", однако соглашение не было завершено, после чего Фонд госимущества объявил повторные торги с пониженной стартовой стоимостью.

"Академия футбола "Импульс" также принимала участие в первом аукционе и предлагала объект 23,5 млн грн. После завершения нынешнего соглашения компания планирует использовать здание для развития собственной спортивной инфраструктуры.

О победителе

По данным YouControl, ООО "Академия футбола "Импульс" зарегистрировано в Ровно в сентябре 2021 года. Руководителем компании является Александр Петров, также входящий в число ее учредителей. Среди других совладельцев указаны Вячеслав Пугайко, Максим Сидорук и Олег Шандрук.

Ранее владелец академии Александр Петров сообщал, что спортивной организации не хватает необходимой инфраструктуры для тренировок и развития детского футбола. По его словам, компания более четырех лет работала над вопросом приватизации недостроенного здания, расположенного рядом со стадионом "Импульс", находящимся в долгосрочной аренде академии.

После приобретения объекта на аукционе, компания планирует использовать здание для расширения спортивной инфраструктуры и создания дополнительных возможностей для тренировочного процесса.

Напомним, в июне украинская группа компаний BALEXCompany приступила к строительству производственно-логистического комплекса в индустриальном парке "Белая Церковь". Проект рассчитан до 2030 года и будет реализовываться в несколько этапов.