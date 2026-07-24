Ціна зросла у 55 разів: футбольна академія придбала недобуд у Рівному за 25 млн грн

Фонд державного майна України провів повторний онлайн-аукціон із приватизації недобудованої адміністративної будівлі в Рівному. Переможцем торгів стала місцева ТОВ "Академія футболу "Імпульс", яка запропонувала за об’єкт 25 млн грн при стартовій ціні 454,2 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду держмайна України.

Недобуд зі стартом 454 тис. продали за 25 млн

Після повної оплати вартості придбання, яка з урахуванням ПДВ сягне близько 30 млн грн, компанія отримає у власність триповерхову адміністративну будівлю на вулиці Степана Дем’янчука, 5 у Рівному.

Площа об’єкта становить 1551 квадратний метр, а ступінь його готовності оцінюють у 70%. Раніше будівля перебувала на балансі Головного управління Національної поліції в Рівненській області та була відома як "поліційний недобуд".

Це вже друга спроба приватизації об’єкта. Під час першого аукціону у червні стартова ціна становила 908,3 тис. грн. Переможцем тоді визнали ТОВ "Іква-Проєкт", однак угоду не завершили, після чого Фонд держмайна оголосив повторні торги зі зниженою стартовою вартістю.

"Академія футболу "Імпульс" також брала участь у першому аукціоні та пропонувала за об’єкт 23,5 млн грн. Після завершення нинішньої угоди компанія планує використовувати будівлю для розвитку власної спортивної інфраструктури.

Про переможця

За даними YouControl, ТОВ "Академія футболу "Імпульс" зареєстроване у Рівному у вересні 2021 року. Керівником компанії є Олександр Петров, який також входить до числа її засновників. Серед інших співвласників зазначені В’ячеслав Пугайко, Максим Сидорук та Олег Шандрук.

Раніше власник академії Олександр Петров повідомляв, що спортивній організації не вистачає необхідної інфраструктури для тренувань і розвитку дитячого футболу. За його словами, компанія понад чотири роки працювала над питанням приватизації недобудованої будівлі, розташованої поруч зі стадіоном "Імпульс", який перебуває у довгостроковій оренді академії.

Після придбання об’єкта на аукціоні компанія планує використати будівлю для розширення спортивної інфраструктури та створення додаткових можливостей для тренувального процесу.

Нагадаємо, у червні українська група компаній BALEXCompany розпочала будівництво виробничо-логістичного комплексу в індустріальному парку "Біла Церква". Проєкт розрахований до 2030 року і буде втілюватися в кілька етапів.