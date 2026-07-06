Цена золота упала после двухнедельного максимума: что происходит на рынке

Цены на золото снизились по достижении двухнедельного максимума в понедельник. Главной причиной стало укрепление доллара, поскольку инвесторы ожидают публикацию протокола заседания ФРС по монетарной политике.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Цены на золото продемонстрировали понижение после того, как ранее в понедельник они достигли двухнедельного максимума. Главным фактором давления на драгметалл стало укрепление курса доллара США.

Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам монетарной политики, которая ожидается позже на этой неделе.

Динамика биржевых котировок

По состоянию на 11:23 по Гринвичу спотовая цена на золото просела на 0,46% и зафиксировалась на уровне 4 156,36 доллара за унцию. Ранее во время сессии стоимость металла поднималась до отметки 4 202,13 доллара, что стало самым высоким показателем с 22 июня.

В то же время августовские фьючерсы на золото в США продемонстрировали рост на 1,1%, достигнув 4 168,90 доллара за унцию.

Параллельно с этим американский доллар укрепился на 0,2%. Поскольку цена золотых слитков рассчитывается в американской валюте, такой рост автоматически сделал драгоценный металл более дорогим и менее привлекательным для владельцев других мировых валют.

Прогнозы аналитиков

В среду рынок ожидает публикацию протокола июньского заседания ФРС, которое впервые прошло под председательством Кевина Орша. Этот документ должен предоставить трейдерам более четкие ориентиры относительно дальнейших планов регулятора.

Со своей стороны аналитики JP Morgan в свежей записке отметили, что спрос на золото со стороны ключевых секторов вряд ли окажется таким высоким, как прогнозировалось ранее.

Согласно их оценкам, цены на металл будут ограничены отметкой 4300 долларов за унцию в третьем квартале и достигнут максимум 4500 долларов в четвертом квартале текущего года.

Другие драгоценные металлы

Вслед за золотом снизилась и спотовая цена на серебро, упавшую на 0,5% до уровня 62,12 доллара за унцию, хотя ранее также обновила максимум с 23 июня. В то же время рынок платиноидов продемонстрировал положительную динамику.

Платина прибавила в цене 0,3%, поднявшись до 1643,44 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,7%, достигнув отметки 1282,97 доллара за унцию.

Напомним, в конце июня цена на золото впервые с ноября упала ниже 4000 долларов за унцию. Стремительное укрепление доллара и перспектива дальнейшего повышения процентных ставок остановили трехлетний бычий рынок слитков.