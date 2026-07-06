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Ціна золота впала після двотижневого максимуму: що відбувається на ринку

зливки золота
Золото падає в ціні / Freepik

Ціни на золото знизилися після досягнення двотижневого максимуму в понеділок. Головною причиною стало зміцнення долара, оскільки інвестори очікують на публікацію протоколу засідання ФРС з монетарної політики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ціни на золото продемонстрували зниження після того, як раніше в понеділок вони досягли двотижневого максимуму. Головним чинником тиску на дорогоцінний метал стало зміцнення курсу долара США.

Інвестори зайняли вичікувальну позицію напередодні публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи з питань монетарної політики, яка очікується пізніше цього тижня.

Динаміка біржових котирувань

Станом на 11:23 за Гринвічем спотова ціна на золото просіла на 0,46% і зафіксувалася на рівні 4 156,36 долара за унцію. Раніше під час сесії вартість металу піднімалася до позначки 4 202,13 долара, що стало найвищим показником з 22 червня.

Водночас серпневі ф'ючерси на золото в США продемонстрували зростання на 1,1%, досягнувши 4 168,90 долара за унцію.

Паралельно з цим американський долар зміцнився на 0,2%. Оскільки ціна золотих злитків розраховується в американській валюті, таке зростання автоматично зробило дорогоцінний метал дорожчим і менш привабливим для власників інших світових валют.

Прогнози аналітиків 

У середу ринок очікує на публікацію протоколу червневого засідання ФРС, яке вперше пройшло під головуванням Кевіна Ворша. Цей документ має надати трейдерам чіткіші орієнтири щодо подальших планів регулятора.

Зі свого боку, аналітики JP Morgan у свіжій записці зазначили, що попит на золото з боку ключових секторів навряд чи виявиться таким високим, як прогнозувалося раніше.

Згідно з їхніми оцінками, ціни на метал будуть обмежені позначкою 4300 доларів за унцію у третьому кварталі та досягнуть максимум 4500 доларів у четвертому кварталі поточного року.

Інші дорогоцінні метали

Слідом за золотом знизилася і спотова ціна на срібло, яка впала на 0,5% до рівня 62,12 долара за унцію, хоча раніше також оновила максимум з 23 червня. Натомість ринок платиноїдів продемонстрував позитивну динаміку.

Платина додала в ціні 0,3%, піднявшись до 1643,44 долара за унцію, а паладій подорожчав на 0,7%, досягнувши позначки 1282,97 долара за унцію.

Нагадаємо, в кінці червня ціна на золото вперше з листопада впала нижче 4000 доларів за унцію. Стрімке зміцнення долара та перспектива подальшого підвищення процентних ставок зупинили трирічний бичачий ринок злитків. 

Автор:
Тетяна Бесараб