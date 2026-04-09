Ценники на АЗС: почему заправки в ближайшее время могут отказаться от сотых значений копеек

Сети АЗС откажутся от установки сотых в цене нефтепродуктов / Freepik

В ближайшее время украинские сети АЗС могут перестать использовать сотые значения (копейки) в стоимости нефтепродуктов. Такая необходимость обусловлена технической возможностью вывода стоимости горючего на стелах и колонках.

Технические причины и стоимость модернизации

Большинство действующих информационных табло имеют всего четыре разряда. При достижении ценой отметки 100 грн за литр, оборудование не сможет корректно отразить сумму.

Представитель региональной сети АЗС объяснил ситуацию: "Все обратили внимание на стелу... при условии цены горючего в 100 грн/л или больше пришлось бы менять табло... оказалась еще одна задача – информация о сумме покупки на колонке, где встроен модуль с двумя значениями после запятой, который технически также имеет ограничения".

По его словам, затраты на обновление систем значительны:

  • замена модулей в небольшой региональной сети стоит более 1,5 млн грн; 
  • большие сети оценивают расходы в 5–7 млн грн; 
  • услуга перепрограммирования одной колонки стоит около 1500 грн без учета логистики.

Владелец компании Shelf Армен Кечиян отмечает: "Эффективнее будет отказаться от сотых значений в цене... условно 89,99 грн/л уже не будет, будет 89,9 за литр".

Юридический аспект

Согласно действующему законодательству, в частности, Закону "О защите прав потребителей", продавец обязан предоставлять четкую и понятную информацию о цене. Ни один нормативный акт не требует обязательного наличия сотых долей (копеек) в ценнике. Главное требование – соответствие цены на потолке той сумме, которая указана в фискальном чеке.

Однако, если цена продукции определена ненадлежащим образом, то права потребителя будут считаться нарушенными.

Ранее сообщалось, что эскалация на Ближнем Востоке г. согнала мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.

Автор:
Татьяна Ковальчук