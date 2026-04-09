Ценники на АЗС: почему заправки в ближайшее время могут отказаться от сотых значений копеек

В ближайшее время украинские сети АЗС могут перестать использовать сотые значения (копейки) в стоимости нефтепродуктов. Такая необходимость обусловлена технической возможностью вывода стоимости горючего на стелах и колонках.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "НефтеРынок".

Технические причины и стоимость модернизации

Большинство действующих информационных табло имеют всего четыре разряда. При достижении ценой отметки 100 грн за литр, оборудование не сможет корректно отразить сумму.

Представитель региональной сети АЗС объяснил ситуацию: "Все обратили внимание на стелу... при условии цены горючего в 100 грн/л или больше пришлось бы менять табло... оказалась еще одна задача – информация о сумме покупки на колонке, где встроен модуль с двумя значениями после запятой, который технически также имеет ограничения".

По его словам, затраты на обновление систем значительны:

замена модулей в небольшой региональной сети стоит более 1,5 млн грн;

большие сети оценивают расходы в 5–7 млн грн;

услуга перепрограммирования одной колонки стоит около 1500 грн без учета логистики.

Владелец компании Shelf Армен Кечиян отмечает: "Эффективнее будет отказаться от сотых значений в цене... условно 89,99 грн/л уже не будет, будет 89,9 за литр".

Юридический аспект

Согласно действующему законодательству, в частности, Закону "О защите прав потребителей", продавец обязан предоставлять четкую и понятную информацию о цене. Ни один нормативный акт не требует обязательного наличия сотых долей (копеек) в ценнике. Главное требование – соответствие цены на потолке той сумме, которая указана в фискальном чеке.

Однако, если цена продукции определена ненадлежащим образом, то права потребителя будут считаться нарушенными.

