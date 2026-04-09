Цінники на АЗС: чому заправки найближчим часом можуть відмовитися від сотих значень копійок

Найближчим часом українські мережі АЗС можуть припинити використовувати соті значення (копійки) у вартості нафтопродуктів. Така необхідність обумовлена технічною можливістю виводу вартості пального на стелах і колонках.

Як пише Delo.ua, про це інформує "НафтоРинок".

Технічні причини та вартість модернізації

Більшість діючих інформаційних табло мають лише чотири розряди. У разі досягнення ціною позначки 100 грн за літр, обладнання не зможе коректно відобразити суму.

Представник регіональної мережі АЗС пояснив ситуацію: "Всі звернули увагу на стелу... за умови ціни пального в 100 грн/л або більше довелось би міняти табло... виявилась ще одна задача – інформація про суму покупки на колонці, де вбудований модуль з двома значеннями після коми, який технічно також має обмеження".

За його словами, витрати на оновлення систем є значними:

заміна модулів у невеликій регіональній мережі коштує понад 1,5 млн грн;

великі мережі оцінюють витрати у 5–7 млн грн;

послуга перепрограмування однієї колонки коштує близько 1500 грн без урахування логістики.

Власник компанії Shelf Армен Кечіян зазначає: "Ефективніше буде відмовитись від сотих значень в ціні... умовно 89,99 грн/л вже не буде, буде 89,9 за літр".

Юридичний аспект

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом "Про захист прав споживачів", продавець зобов'язаний надавати чітку та зрозумілу інформацію про ціну. Жоден нормативний акт не вимагає обов'язкової наявності сотих часток (копійок) у ціннику. Головна вимога — відповідність ціни на стелі тій сумі, що вказана у фіскальному чеку.

Однак, якщо ціну продукції визначено неналежним чином, то права споживача вважатимуться порушеними.

Раніше повідомлялося, що ескалація на Близькому Сході рзігнала світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.