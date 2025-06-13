Центральный состав известного производителя очков поврежден в результате ракетной атаки на Киев

В результате российского ракетного удара по Киеву 11 июня был поврежден центральный склад компании "Люксоптика" (Luxoptika), на котором хранились оправы, контактные и оптические линзы, солнцезащитные очки, растворы и глазные капли.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение директора компании Виолетты Титаренко.

Именно этот склад ежедневно обеспечивает продукцией сеть магазинов и обслуживает онлайн-заказы.

"Мы еще считаем ущерб. Но я искренне благодарю нашу невероятную команду, которая смогла так быстро локализовать последствия... Уже ... полностью возобновили работу склада. Огонь удалось оперативно потушить благодаря слаженным действиям нашей команды, пожарным и спасателям", — заявила она.

Несмотря на масштабные разрушения, компании удалось оперативно локализовать последствия атаки. Помещение очистили, воду откачали, а основные повреждения устранили. Также полностью восстановили электроснабжение, техническое оборудование функционирует исправно, а серверная не получила повреждений.

Весь товар был рассортирован: часть удалось сохранить, другая - уничтожена или серьезно повреждена. В настоящее время компания фиксирует объемы потерь. Между тем, продукцию, которая была подготовлена для открытия обновленного магазина в ТРЦ Forum Lviv, пересобрали и уже отправили во Львов.

По ее словам, несмотря на удар, все онлайн-заказы и поставки в розничную сеть будут выполнены. Компания продолжает работать в штатном режиме.

Добавим, что 10 июня Киев подвергся очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены административные и складские объекты предприятия КК "Киевавтодор".